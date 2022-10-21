Лобове зіткнення — одна з найстрашніших аварій, яка може трапитися на дорозі.

Наслідки можуть бути катастрофічними, адже сильний удар матиме найсумніші наслідки для водія і пасажирів.

Що треба робити для того, щоб врятуватися під час лобового зіткнення — дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

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Що треба робити для того, щоб врятуватися під час лобового зіткнення

На думку автомеханіка Андрія Маценка, для того, аби уникнути лобового зіткнення, насамперед потрібно скинути швидкість.

Особливо, якщо швидкість руху висока. Якщо швидкість буде невеликою, то це потягне менші наслідки за собою. Також потрібно уважно стежити за ситуацією на дорозі.

Важливо дотримуватися цих правил особливо тоді, коли ви їдете по засніженій дорозі. Адже найчастіше така дорожньо-транспортна пригода трапляється саме в зимовий період.

Перед тим, як сідати за кермо, треба обов’язково пристебнути ремінь безпеки.

Потрібно пам’ятати, що подушка безпеки врятує тільки водія, який пристебнувся.

Що треба робити для того, щоб врятуватися під час лобового зіткнення, і як його уникнути

Використовуйте будь-яку можливість, аби не потрапити в таку аварію. Навіть замет на узбіччі заподіє менше шкоди, ніж зіткнення із зустрічним автомобілем.

Якщо на вашій смузі назустріч їде автомобіль, треба перевести удар з лобового в дотичний.

Якщо перед авто з’явилася якась тварина, то зіткнення з нею менш травматичне, ніж з іншим авто або деревом, стовпом.

Якщо зіткнення неминуче, не підставляйте бічну сторону автомобіля. Особливо, якщо в авто є пасажири.

Слідкуйте за тим, аби перед зіткненням не зачепило бензобак. Це може спровокувати сильну пожежу.

Що треба робити для того, щоб врятуватися під час лобового зіткнення: головні правила

Переведіть удар по дотичній.

Що стосується звукового сигналу, то він теж потрібен. Сигналізуйте безперервно про небезпеку. Це допоможе вам і іншому водію вийти зі ступору, і проінформуєте інших водіїв про аварію на дорозі.

Аби врятуватися, закрийте руками обличчя, аби скло не поранило очі.

Якщо перед цим ви не пристебнулися, то потрібно швидко лягти на пасажирське сидіння.

Якщо не встигнете це зробити, то впріться ногами в підлогу, а руками в кермо, голову притисніть до рук і, напружуючи всі м’язи, перечекайте удар.

Після зупинки покиньте машину.

Якщо двері заклинило, вибийте лобове скло.

Переконайтеся в тому, що немає пожежі.

Зафіксуйте авто, якщо воно перебуває в нестійкій рівновазі.

Викличіть медичну допомогу та поліцію, якщо в цьому є необхідність.

Тепер ви знаєте, що треба робити для того, щоб врятуватися під час лобового зіткнення. Дотримуючись цих правил, ви можете себе убезпечити від найстрашнішої аварії, яка може трапитися на дорозі.