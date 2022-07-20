Штрафу за нерозмитнений автомобіль в Україні можна уникнути. Для цього можна скористатися лазівкою, яка не заборонена законами нашої країни.

Відомо, що для перебування автомобіля на іноземних номерах потрібне письмове рішення митного органу, через який ввезено автомобіль. Для цього потрібно подати заяву із зазначенням індивідуальних причин щодо конкретної ситуації.

Цим можуть скористатися ті українці, які не встигли вивезти автомобіль за територію країни до кінця нульового розмитнення з 1 липня. Потрібно вказати причину цього порушення – війна, чи інші вагомі обставини, що на це вплинули.

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Після отримання відповідної заяви, митний орган прийматиме рішення – продовжувати перебування авто в Україні, або ж зовсім призупинити. Якщо причини здадуться вагомими – власник євробляхи на іноземних номерах матиме всі шанси легально користуватися транспортом в Україні деякий час.

Щоб уникнути покарання під час вивезення авто, письмове рішення потрібно буде подати на КПП. А якщо ні, то власнику авто загрожує штраф до 170 тис. грн.

Розмитнення авто в Україні може помітно подорожчати – це стане реальністю, якщо Рада ухвалить відповідний законопроект. Зміни можуть торкнутися не всіх – платити величезні гроші доведеться тим, хто ввозить люксові автомобілі. Для цього пропонується збільшити коефіцієнт ексклюзивності у 8 разів.