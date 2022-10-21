Лобовое столкновение – одна из самых страшных аварий, которая может случиться на дороге.

Последствия могут быть катастрофическими, ведь сильный удар будет иметь самые печальные последствия для водителя и пассажиров.

Что нужно делать для того, чтобы спастись во время лобового столкновения – смотрите в материале Фактов ICTV.

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Что нужно делать для того, чтобы спастись во время лобового столкновения

По мнению автомеханика Андрея Маценко, для того, чтобы избежать лобового столкновения, в первую очередь нужно сбросить скорость.

Особенно если скорость движения высока. Если скорость будет небольшой, это повлечет за собой меньшие последствия.

Также следует внимательно следить за ситуацией на дороге. Важно следовать этим правилам особенно тогда, когда вы едете по заснеженной дороге.

Ведь чаще всего такое дорожно-транспортное происшествие случается именно в зимний период.

Перед тем, как садиться за руль, нужно обязательно пристегнуть ремень безопасности.

Нужно помнить, что подушка безопасности спасет только того водителя, который пристегнут.

Что нужно делать для того, чтобы спастись во время лобового столкновения, и как его избежать

Используйте любую возможность, чтобы не попасть в такую ​​аварию. Даже сугроб на обочине причинит меньше вреда, чем столкновение со встречным автомобилем.

Если на вашей полосе навстречу едет автомобиль, нужно перевести удар из лобового в соприкасающийся.

Если перед авто появилось какое-то животное, то столкновение с ним менее травматично, чем с другим авто или деревом, столбом.

Если столкновение неизбежно, не подставляйте боковую сторону автомобиля. Особенно если в авто есть пассажиры.

Следите за тем, чтобы перед столкновением не задело бензобак. Это может спровоцировать сильный пожар.

Что нужно делать для того, чтобы спастись во время лобового столкновения: главные правила

Проведите удар по касательной.

Что касается звукового сигнала, то он тоже нужен. Сигнализируйте непрерывно об опасности. Это поможет вам и другому водителю выйти из ступора, и так вы проинформируете других водителей об аварии на дороге.

Чтобы спастись, закройте руками лицо, чтобы стекло не поранило глаза.

Если перед этим вы не пристегнулись, нужно быстро лечь на пассажирское сиденье.

Если не успеете это сделать, то упритесь ногами в пол, а руками в руль, голову прижмите к рукам и, напрягая все мышцы, переждите удар.

После остановки оставьте машину.

Если дверь заклинило, выбейте лобовое стекло.

Убедитесь, что нет пожара.

Зафиксируйте автомобиль, если он находится в неустойчивом равновесии.

Вызовите медицинскую помощь и полицию, если это необходимо.

Теперь вы знаете, что нужно делать для того, чтобы спастись во время лобового столкновения. Следуя этим правилам, вы можете обезопасить себя от самой страшной аварии, которая может случиться на дороге.