На тлі широкомасштабного вторгнення Росії в Україну з 24 лютого противник активно використовує ракети для ведення війни. Наші військові цілодобово контролюють ситуацію, і у разі небезпеки попереджають українців.

Але на тлі війни життя триває, і багато хто зараз їздить Україною як волонтер на транспорті, перевозячи гуманітарну допомогу чи переселенців. Інші – відновили свою роботу, використовуючи автомобіль для переміщення містом.

Що робити, якщо ви знаходитесь в авто під час повітряної тривоги – далі у матеріалі.

Насамперед про можливу небезпеку потрібно попередити решту учасників дорожнього руху. Для цього рекомендується просигналити 5 довгих гудків. По закінченню повітряної тривоги, потрібно дати три короткі гудки.

Якщо почули сирену за кермом чи у громадському транспорті, не треба панікувати. Особистий транспорт потрібно зупинити, вийти з нього і піти в найближче укриття. Важливо відзначити, що зупинити транспорт потрібно так, щоб він не заважав проїзду решті учасників дорожнього руху – це критично важливо в умовах війни.

Якщо сховища немає поруч, необхідно знайти заглиблення або невеликий виступ, де можна перечекати тривогу.

У цьому питанні допоможе навіть бордюр. Потрібно широко розставити ноги, накрити голову руками та відкрити рота, щоб уникнути контузії.

Після закінчення повітряної тривоги необхідно пробути у такому положенні ще 10 хвилин.

Якщо ви знаходитесь у громадському транспорті – необхідно уважно слухати вказівники водія.