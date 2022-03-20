На сьогодні в Україні на тлі війни з Росією багато хто евакуюється за допомогою особистого транспорту зі східних регіонів. Так, з деяких міст організовані гуманітарні коридори, якими власники приватного транспорту можуть залишити гарячі точки. Але російські війська далеко не завжди дотримуються домовленостей зі свого боку, обстрілюючи автомобільні колони.

Керівник відділу охорони праці StarLightMedia Сергій Теплов розповів, що робити у таких ситуаціях. Правила поведінки під обстрілом на трасі – у нашому матеріалі.

Експерт порадив автомобілям у колоні рухатися зигзагом, причому це має зробити абсолютно весь транспорт – маневр здійснюється спочатку ліворуч, а потім праворуч. Темп та радіус зигзагів задає ведучий автомобіль.

Важливою складовою має бути швидкість – не менше 60 км/год, і не більше 110 км/год. Чим швидше – тим краще, і ці маневри має задавати ведуча машина.

– Обгін заборонено за будь-яких обставин. Аварія лише погіршить ситуацію. Обгін дорівнює помилці, яка може коштувати життя всієї колони, – заявив Сергій.

Також зупинятися заборонено – автомобіль стане легкою мішенню. Небезпечно також виїжджати, виповзати та ховатися на узбіччі – вона замінована.

– Якщо вас підбили, і машина не може продовжувати рух і ви поранені, необхідно усунути машину з колони — якщо колона рухається змійкою, потрібно з неї вибратися, щоб не заважати іншим учасникам. Після цього ви повинні вибратися з машини, взявши з собою найнеобхідніше та відповзти від машини, – додав Теплов.

Якщо підбили інший автомобіль із колони – не варто зупинятися, поки обстріл не закінчиться. Забрати людину з підбитого транспорту повинен автомобіль, що замикає колону, після закінчення обстрілу.

Про цей інцидент необхідно повідомити координатора при першій нагоді.