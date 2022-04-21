На фоне широкомасштабного вторжения России в Украину с 24 февраля, противник активно использует ракеты для ведения войны. Наши военные круглосуточно контролируют ситуацию, и в случае опасности, предупреждают украинцев.

Но на фоне войны жизнь продолжается, и многие сейчас ездят по Украине в качестве волонтера на транспорте, перевозя гуманитарную помощь или переселенцев. Другие — возобновили свою работу, используя автомобиль для перемещения по городу.

Что делать, если вы находитесь в авто во время воздушной тревоги — далее в материале.

В первую очередь, о возможной опасности нужно предупредить остальных участников дорожного движения. Для этого рекомендуется просигналить 5 длинных гудков. По окончанию воздушной тревоги, нужно дать три коротких гудка.

Если услышали сирену за рулем или в общественном транспорте, не нужно паниковать. Личный транспорт нужно остановить транспорт, выйти из него и пойти в ближайшее укрытие. Важно отметить, что остановить транспорт нужно так, чтобы он не мешал проезду остальным участникам дорожного движения — это критически важно в условиях войны.

Если убежища нет рядом — необходимо найти углубление или небольшой выступ, где можно переждать тревогу.

В этом вопросе поможет даже бордюр. Нужно широко расставить ноги, накрыть голову руками и открыть рот, чтобы избежать контузии.

После окончания воздушной тревоги необходимо пробыть в таком положении еще 10 минут.

Если вы находитесь в общественном транспорте — необходимо внимательно слушать указатели водителя.