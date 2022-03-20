На сегодня в Украине на фоне войны с Россией многие эвакуируются с помощью личного транспорта с восточных регионов. Так, из некоторых городов организованы гуманитарные коридоры, по которым владельцы частного транспорта могут покинуть горячие точки. Но российские войска далеко не всегда придерживаются договоренности со своей стороны обстреливая автомобильные колонны.

Руководитель отдела охраны труда StarLightMedia Сергей Теплов рассказал, что делать в таких ситуациях. Правила поведения под обстрелом на трассе — в нашем материале.

Эксперт посоветовал автомобилям в колонне двигаться зигзагом, причем это должен сделать абсолютно весь транспорт — маневр осуществляется сначала влево, а потом вправо. Темп и радиус зигзагов задает ведущий автомобиль.

Важной составляющей должна быть скорость — не менее 60 км/ч, и не больше 110 км/ч. Чем быстрее — тем лучше, и эти маневры должна задавать ведущая машина.

— Обгон запрещен при любых обстоятельствах. Авария только ухудшит ситуацию. Обгон равен ошибке, которая может стоить жизни всей колонны, — заявил Сергей.

Также останавливаться запрещено — автомобиль станет легкой мишенью. Опасно также выезжать, выползать и прятаться на обочине — она заминирована.

— Если вас подбили, и машина не может продолжать движение и вы ранены, необходимо устранить машину из колонны — если колонна двигается змейкой, нужно из нее выбраться, чтобы не мешать остальным участникам. После этого вы должны выбраться из машины, взяв с собой самое необходимое и отползти от машины, — добавил Теплов.

Если подбили другой автомобиль из колонны — не стоит останавливаться, пока обстрел не закончиться. Забрать человека из подбитого транспорта должен замыкающий колонну автомобиль после окончания обстрела.

О данном инциденте необходимо сообщить координатору при первой возможности.