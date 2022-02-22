Евакуація авто – річ неприємна, і від цього ніхто не застрахований. Можна не помітити розмітку, знак або просто залишити транспорт на 5 хвилин. Крім грошового штрафу, на водія конфіскованого транспорту чекає поїздка до штрафмайданчика.

Факти ICTV дізналися в адвоката Івана Казачука, що робити, якщо автомобіль евакуювали.

Насамперед Іван порадив зателефонувати до поліції за номером 102 та дізнатися, чи забрали транспорт. Для цього потрібно вказати номер авто, і правоохоронці підкажуть адресу штрафмайданчика, звідки можна забрати транспорт.

Адвокат також порекомендував завантажити додаток Київ цифровий, якщо ви проживаєте в столиці або паркуєте в межах міста автомобіль.

За допомогою сервісу можна оплатити штраф в електронному форматі, а потім пред’явити співробітнику штрафстоянки QR-код, після чого забрати транспорт.

Якщо скористатися програмою не виходить, щоб забрати евакуйований автомобіль, необхідно з’явитися на штрафмайданчику з наступними документами:

заява про отримання авто;

квитанція про сплату штрафу – від 255 грн;

квитанція про сплату послуг евакуатора – від 1 200 грн,

квитанція про сплату послуг зберігання авто – 144 грн за добу;

свідоцтво про реєстрацію ТЗ;

водійські права.

Крім штрафів, паркування в недозволеному місці може закінчитися дуже плачевно. Нерідко транспорт можуть пошкодити дерева або навіть бурульки з дахів. Що робити, якщо на автомобіль упало дерево – читайте на Фактах ICTV.