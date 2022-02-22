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Что делать, если авто эвакуировали: пошаговая инструкция

22 февраля 2022, 17:12
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle Иван Казачук Адвокат
Авто
Источник: Depositphotos

Эвакуация авто — вещь неприятная, и от этого не застрахован никто. Можно не заметить разметку, знак, или просто оставить транспорт на 5 минут. Помимо денежного штрафа, водителя конфискованного транспорта ожидает поездка на штрафплощадку.

Факты ICTV узнали у адвоката Ивана Казачука, что делать, если автомобиль эвакуировали.

В первую очередь Иван посоветовал позвонить в полицию по номеру 102 и узнать, забрали ли транспорт. Для этого нужно указать номер авто, и правоохранительные органы подскажут адрес штрафплощадки, откуда можно забрать транспорт.

Адвокат также порекомендовал скачать приложение Киев цифровой, если вы проживаете в столице или паркуете в пределах города автомобиль.

С помощью сервиса есть возможность оплатить штраф в электронном формате, а затем предъявить сотруднику штрафстоянки QR-код, после чего забрать транспорт.

Если воспользоваться приложением не получается, чтобы забрать эвакуированный автомобиль, необходимо явиться на штрафплощадку со следующими документами:

  • заявление на получение авто; 
  • квитанция об уплате штрафа — от 255 грн;
  • квитанция об уплате услуг эвакуатора — от 1 200 грн, 
  • квитанция об уплате услуг хранения авто — 144 грн за сутки;
  • свидетельство о регистрации ТС;
  • водительские права.

Помимо штрафов, парковка в неположенном месте может закончиться очень плачевно. Нередко транспорт могут повредить деревья, или даже сосульки с крыш. Что делать, если на автомобиль упало дерево — читайте на Фактах ICTV.

Теги
Автомобилисты , Штраф
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