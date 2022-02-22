Эвакуация авто — вещь неприятная, и от этого не застрахован никто. Можно не заметить разметку, знак, или просто оставить транспорт на 5 минут. Помимо денежного штрафа, водителя конфискованного транспорта ожидает поездка на штрафплощадку.

Факты ICTV узнали у адвоката Ивана Казачука, что делать, если автомобиль эвакуировали.

В первую очередь Иван посоветовал позвонить в полицию по номеру 102 и узнать, забрали ли транспорт. Для этого нужно указать номер авто, и правоохранительные органы подскажут адрес штрафплощадки, откуда можно забрать транспорт.

Адвокат также порекомендовал скачать приложение Киев цифровой, если вы проживаете в столице или паркуете в пределах города автомобиль.

С помощью сервиса есть возможность оплатить штраф в электронном формате, а затем предъявить сотруднику штрафстоянки QR-код, после чего забрать транспорт.

Если воспользоваться приложением не получается, чтобы забрать эвакуированный автомобиль, необходимо явиться на штрафплощадку со следующими документами:

заявление на получение авто;

квитанция об уплате штрафа — от 255 грн;

квитанция об уплате услуг эвакуатора — от 1 200 грн,

квитанция об уплате услуг хранения авто — 144 грн за сутки;

свидетельство о регистрации ТС;

водительские права.

Помимо штрафов, парковка в неположенном месте может закончиться очень плачевно. Нередко транспорт могут повредить деревья, или даже сосульки с крыш. Что делать, если на автомобиль упало дерево — читайте на Фактах ICTV.