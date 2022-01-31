В Україні з’явиться можливість розмитнення автомобіля онлайн за допомогою сервісу Дія. У Мінцифрі очікують, що функція стане доступною до кінця 2022 року.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він додав, що зараз над цим працює парламент, оскільки для запуску потрібні законодавчі зміни.

– Думаю, що до кінця цього року є шанс, що ми це зробимо, – сказав Федоров.

Відомо, що вся процедура розмитнення авто виконуватиметься в автоматичному режимі. Власник транспорту зможе через Дія отримати необхідні документи, подати їх в електронній формі, сплатити митні платежі та завершити оформлення в автоматичному режимі.

Цю довгоочікувану нагоду анонсував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль ще у травні 2021 року. Ще тоді він заявив, що подібні зміни помітно спростять цей тривалий процес і стануть поштовхом до реформи митниці.

Шмигаль доручив Міністерству фінансів та Мінцифрі попрацювати над проєктом, і вже в середині вересня 2021 року Кабмін ухвалив постанову для надання можливості розмитнення через Дія. Зміна в законі набула чинності з 2 грудня, і зараз ця функція перебуває на стадії тестування, а експеримент триватиме до 31 грудня 2023 року.