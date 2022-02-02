Користувачі Дія можуть не переживати за свої дані — хакери не зможуть вкрасти їх за допомогою додатку. Так, державний сервіс не копіює дані та не зберігає їх у себе на серверах.

Про це заявив керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік в інтерв’ю сайту Вікна.

– Ключові документи, що відображаються у Дія, вже розміщені у сучасних захищених електронних реєстрах. У них знаходяться паспорти, водійські документи та студентські українців. Ми не копіюємо та не зберігаємо ці дані, – заявив Мстислав.

Банік додав, що це необхідно задля безпеки. До того ж дані про документи часто змінюються, щоб надавати актуальну інформацію, необхідно щоразу надсилати запит до реєстру.

Навіть якщо сервери зламають – хакери нічого там не знайдуть. Інформація про користувача зберігається в мобільному додатку його смартфона, але вона надійно захищена в самих пристроях у недоступному місці – біля операційної системи. Наприклад, на смартфонах зі зламаними Android та iOS авторизуватися у Дія не можна – зловмисники можуть непомітно встановити шкідливий код для крадіжки даних.

Так, програма самостійно перевіряє смартфон на наявність злому ОС. Навіть якщо смартфон вкрадуть – у додатку є цифровий код. Якщо ввести його неправильно тричі, система видалить всі дані з програми Дія на пристрої та вийде з системи.

За словами Баніка, навіть якщо зловмисник проникнув у Дія власника смартфона, він не зможе скопіювати електронний документ. Щоб це зробити, потрібно пройти систему розпізнавання обличчя — тут у злодія немає шансів.