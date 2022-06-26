Станом на 26 червня 2022 середня вартість пального на заправних станціях в Україні незначно, але знизилася.

Так, бензин А-95 в середньому коштує 50,61 грн, ціна на 92-й бензин – 49,66 грн, дизельне пальне – 56,39 грн, а автогаз коштує 41,73 грн. Саме автогаз здешевшав найбільше – на 17 коп.

Скільки коштує пальне на найпопулярніших АЗС країни:

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Найдешевше бензин А-95 можна купити на заправках мережі UPG – 48,90 грн. Там і найдешевший газ – 39 грн.

Найдешевше дизельне пальне на АЗС Авиас, Укрнафти та Катралу – 55 грн. Бензин А-92 можна купити за 49 грн на заправках Авиас.

Нагадаємо, що у більшості АЗС є спеціальні мобільні додатки, за допомогою яких можна купувати бензин та відстежувати наявність пального на певній заправці.

Які мобільні застосунки мають найбільші мережі АЗС та як через них купувати паливо – читайте в матеріалі Фактів ICTV.