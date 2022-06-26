По состоянию на 26 июня 2022 года средняя стоимость горючего на заправочных станциях в Украине незначительно, но снизилась.

Так, бензин А-95 в среднем стоит 50,61 грн, цена на 92-й бензин – 49,66 грн, дизельное топливо – 56,39 грн, а автогаз стоит 41,73 грн. Именно автогаз подешевел больше всего – на 17 коп.

Сколько стоит топливо на самых популярных АЗС страны:

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Дешевле бензин А-95 можно купить на заправках сети UPG — 48,90 грн. Там и самый дешевый газ – 39 грн.

Самое дешевое дизельное топливо на АЗС Авиас, Укрнафты и Катрала – 55 грн. Бензин А-92 можно купить за 49 грн на заправках Авиас.

Напомним, что у большинства АЗС есть специальные мобильные приложения, с помощью которых можно покупать бензин и отслеживать наличие горючего на определенной заправке.

Какие мобильные приложения имеют самые большие сети АЗС, и как через них покупать топливо — читайте в материале Фактов ICTV.