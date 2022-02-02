В салоне автомобиля живет больше бактерий, чем в унитазе. Ученые выяснили, где больше всего обитает живых организмов в транспорте.

Ученые из школы бионаук Университета Астона в британском Бирмингеме взяли образцы из пяти автомобилей разного возраста. Самому новому транспорту чуть больше двух лет. Для сравнения они взяли пробу с двух различных унитазов.

Результаты исследования показали, что в салоне намного больше живых организмов, чем в унитазе — их эпицентр расположен в багажнике. Там эксперты обнаружили фекальные бактерии — эта разновидность также проживает и в уборных наших домов. Так, в задней части транспорта обнаружили 1 425 различных видов живности.

Руководитель исследования доктор Джонатан Кокс посоветовал тщательно мыть овощи и фрукты после поездки на автомобиле. Многие владельцы авто часто кладут продукты в багажник, где бактерии развиваются активнее всего.

Второе место за водительским сиденьем — 649 видов. Тройку лидеров замыкает рычаг КПП — 407 видов. Четвертое место за задними сидениями — 323 вида бактерий, и пятое за передней панелью — 317 видов.

Многие могли подумать, что очагом размножения бактерий станет именно руль, но Джонатан Кокс объяснил результаты. По его мнению, с распространением Covid-19 водители начали чаще пользоваться антисептиком.

Исследование показало, что рост бактерий также связан с возрастом авто. Чем оно старше — тем больше живых организмов.