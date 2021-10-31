Взимку автомобілі потребують додаткового захисту. У холодну пору року вони постійно потрапляють під дію солі та різних дорожніх реагентів, дія яких призводить до зміни кольору авто – вицвітання лаку, корозії, мікротріщин.

Щоб цього уникнути, потрібно доглядати за машиною та вчасно підготувати її до зими. Тож ми розкажемо, чим покрити кузов авто на зиму. Не варто ігнорувати цю процедуру, адже ремонт обійдеться в рази дорожче та довше.

У наш час у власників авто є широкий вибір речовин, якими можна обробити кузов авто.

1. Бітумна мастика. Доступна у ціні і популярна серед автомобілістів. Зазвичай її наносять на днище або арки коліс. Суміш на основі бітуму має у своєму складі смолу. Головна умова такої обробки – автомобіль має бути вимитий та очищений від корозії, інакше під мастику потрапить волога, що призведе до утворення іржі. Такий спосіб підходить тільки для профілактики, ця мастика не зможе боротися з корозійними процесами.

2. Антикор. Це хороший засіб у боротьбі з корозією, тому не дивно, що власники авто часто надають перевагу саме цьому способу. Антикор повністю просочує іржу і витискає з неї вологу. Зараз існує багато різних видів цього чудо-засобу, але найкращий – на масляній основі, адже вона ефективно проникає в центр іржі та знищує її.

3. Антигравійна плівка – це найкращий спосіб зберегти презентабельний вигляд вашого авто. Вона чудово захищає кузов від подряпин, які виникають від камінців, піску, гравію тощо. Ця плівка прозора, її клеять на ті місця, які страждають найбільше – поріг, бампер, дверцята, капот. Обробка кузова таким способом надійно захищає не тільки від подряпин, а й від корозії. Перевагами антигравійної плівки також є те, що її легко мити та, за необхідності, легко видалити.

4. Поліроль – найкращий захист для лакового покриття кузова вашого автомобіля. Існують поліролі, які утворюють на кузові авто тоненьку плівку. Такі засоби не тільки роблять ваше авто гарним і блискучим, а й захищають його від подряпин. Поліролі бувають рідкі, гелеві та у вигляді пасти.

5. Рідке скло та віск. Суміш на основі воску – досить бюджетний та ефективний варіант обробки кузова на зиму, але його дія недовга, тому потрібно постійно оновлювати. Рідке скло – різновид твердого воску, воно надійніше захищає та довше тримається на поверхні кузова, але самостійно його нанести дуже важко, треба просити допомоги у професіоналів.

Готуючи авто до зими, варто знати, що обробку антикором треба проводити за температури не нижче 18 градусів вище нуля. Також автомобіль потрібно регулярно мити, щоб видаляти залишки дорожніх реагентів та солі.

Пам’ятайте, що своєчасна обробка кузова зможе продовжити життя вашого автомобіля.

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