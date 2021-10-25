У Києві паркомісця в I та II зонах продаватимуть на спеціальному аукціоні. Зміни торкнуться лише певних локацій — майданчиків під бізнес-центрами, бутиками, салонами, банками і т.д.

Про це заявив заступник голови КМДА Костянтин Усов. На його думку, припаркуватися біля таких місць не можна через ті організації, які вважають, що загальні місця раптово стали їхніми, захищаючи їх конусами.

Тепер це повинно змінитися — за необхідністю паркувальних місць, влада міста пропонуватиме бронювати потрібні місця.

– Аукціони проводитимуться на незалежних платформах, і КМДА точно не зможе впливати на їхні результати, – пояснив Усов.

При цьому ціна в кожній локації столиці буде різною.

– В I зоні ціна за одне місце встановлюватиметься від 8599 грн в місяць, а в межах II зони – від 4410 грн, – уточнив заступник голови КМДА.

Правда і на кількість заброньованих місць також будуть обмеження — їх буде не більше 40%. Решта 60% паркомісць будуть доступними кожному.

Нагадаємо, що в липні вперше за 10 років КМДА оприлюднила і затвердила нові паркувальні зони Києва. Локації розділили на 3 частини, з огляду на їхній попит і місце розташування. Перша зона охоплює центр столиці, де місця для авто постійно мають попит. Друга зона охоплює найближчі райони, які розташовані навколо центру Києва. До третьої зони потрапили всі спальні райони.

Ціни на паркування в мегаполісі також змінилися. З 1 липня 2021 вартість однієї години паркування в I зоні складе 35 грн. За годину паркування у другій зоні доведеться заплатити 25 грн. За місце в спальних районах – 5 грн/год.