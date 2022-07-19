Розмитнення авто в Україні може помітно подорожчати. У Раді зареєстрували кілька законопроєктів, які стосуються транспорту та його ввезення до країни.

Йдеться про проєкт №7466-2 – він пропонує розмитнення через сервіс Дія, але вартість такої послуги збільшиться у 8 разів. Щоправда, зміни можуть торкнутися лише елітних авто, адже у новій формулі прорахунку вартості ввезення хочуть змінити коефіцієнт ексклюзивності.

Всі ці зміни потрібні для глобальних трансформацій у процесі розмитнення авто. Влада хоче змінити формулу прорахунку послуги, що вже було запропоновано у законопроєкті №7466. Наразі головною суперечкою у розмитненні є розміри податків, які необхідно сплатити кожному водієві.

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Далеко не всі українці оцінять ці зміни — нова формула дозволить розмитнювати авто віком до 5 років за 6-9% вартості транспорту, тоді як за старі моделі доведеться платити більш ніж половину вартості.

Найновіша формула також дозволить реалізувати розмитнення через Дія – для цього було зареєстровано законопроєкт №7468. Це допоможе викорінити корупцію на митниці, адже вартість послуги визначатиме система автоматично, без допомоги працівників митниці.

Навіть у нинішніх реаліях безкоштовне розмитнення також можуть повернути – законопроєкт №7533 передбачає ввезення пільг тих авто, які не встигли перетнути кордон до 1 липня.