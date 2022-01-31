В Украине появится возможность растаможки автомобиля онлайн с помощью сервиса Дія. В Минцифре ожидают, что функция станет доступной до конца 2022 года.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он добавил, что сейчас над этим работает парламент, поскольку для запуска необходимы законодательные изменения.

— Думаю, что до конца этого года есть шанс, что мы это сделаем, — сказал Федоров.

Известно, что вся процедура растаможки авто будет выполняться в автоматическом режиме. Владелец транспорта сможет через Дія получить необходимые документы, подать их в электронной форме, оплатить таможенные платежи и завершить оформление в автоматическом режиме.

Эту долгожданную возможность анонсировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль еще в мае 2021 года. Еще тогда он заявил, что подобные изменения заметно упростят этот длительный процесс, и станут толчком к реформе таможни.

Шмыгаль поручил Министерству финансов и Минцифре поработать над проектом, и уже в средине сентября 2021 года Кабмин принял постановление для предоставления возможности растаможки через Дія. Изменение в законе вступило в силу с 2 декабря, и сейчас эта функция находится на стадии тестирования, а эксперимент продлится до 31 декабря 2023 года.