У МВС розповіли, які автомобільні номери патрульні авто-фантоми тимчасово не здатні зчитувати. Так, йдеться про спецавто та низку іншого транспорту.

– Літерні номери типу імен САША, МАША чудово фіксуються та отримують штрафи. Наразі не вирішено питання щодо спецавтомобілів. Найбільша проблема – це авто-двійники та транспорт, який зареєстрували до 2011 року. Бувають неточності у реєстраційних даних. Але ми працюємо в цьому напрямку, – заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, відповідаючи на запитання користувача Facebook.

Він також опублікував результати першого дня роботи патрульних фантомів – 4 автомобілі виписали 990 постанов за перевищення швидкості.

Також Геращенко назвав основні переваги таких патрульних авто. Якщо камери моніторять фіксовану ділянку дороги — водії просто запам’ятовують місця, де не варто порушувати. Перевага фантомів – непомітне та раптове фіксування правопорушень практично у будь-якій точці.

– Завдання фантомів це не збирати гроші до казни, а робити дороги України безпечнішими, – додав Антон.

Він зазначив, що у 2022 році на дорогах України з’явиться ще 30 таких патрульних авто, а у 2023 році – ще 50.

Наразі розробляється законопроєкт про вимір середньої швидкості транспортного засобу на певних відрізках автомагістралей, щоб водії знижували швидкість – це допоможе збільшити безпеку на дорогах.