Одні з головних правил дорожнього руху – це правила проїзду на перехресті.

Зазвичай рух транспорту регулюється світлофорами, проте через відключення світла вони можуть не працювати, тож на допомогу приходить регулювальник.

Які головні знаки регулювальника та що означає кожен жест – читайте далі в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Що варто запам’ятати

Зазвичай регулювальники працюють на центральних перехрестях населених пунктів у години пік, де часто утворюються затори.

Якщо на перехресті ви бачите регулювальника, пам’ятайте, що його сигнали мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків.

Водії обовʼязково мають виконувати усі сигнали регулювальника. Насправді запамʼятати всі жести не так важко, як здається.

Всі позначення діляться на дозвільні, заборонні та попереджувальні, а також порівнюються з сигналами світлофора.

Загалом є три основні рухи:

піднята вгору права рука з жезлом чи без;

витягнуті руки в сторони або опущені;

права рука витягнута вперед.

Права рука піднята вгору

Цей сигнал доволі легко запамʼятати. Якщо регулювальник підіймає руку вгору, тоді рух транспортних засобів та пішоходів заборонено в усіх напрямках. Іншими словами, це червоний сигнал світлофора для всіх учасників дорожнього руху.

В цьому випадку автомобілі, трамваї та пішоходи повинні припинити рух та чекати зміни руху регулювальника.

У випадку, коли регулювальник підняв руку вгору, а водій вже виїхав на перехрестя та не має можливості зупинитися, тоді йому дозволяється продовжити рух у потрібному напрямку.

Руки витягнуті в сторони

Якщо регулювальник витягнув руки в сторони (або вони просто опущені) – тоді рух заборонено здійснювати водіям, які стоять позаду (бачать спину регулювальника) та попереду регулювальника (він стоїть обличчям до вашого авто).

Річ у тім, що рухатися інспектору або поліціянту в спину та груди заборонено усім учасникам дорожнього руху. Це червоний сигнал світлофора.

Коли регулювальник витягує руки в сторони, він дозволяє рух транспортних засобів та пішоходів, які з лівого та правого боку від нього.

Коли інспектор стоїть у такому положенні, він ніби не пускає машини, які планують здійснити рух у напрямку його грудей та спини.

Права рука витягнута вперед

Цей жест забороняє рух у двох напрямках, а в інших двох – дозволяє.

Один заборонений напрямок легко визначити – це на спину. Тобто, якщо регулювальник стоїть до вас спиною та витягнув праву руку вперед, їхати вам заборонено.

Другий заборонений напрямок – на праву руку регулювальника. Якщо ваше авто перебуває з правого боку від інспектора, ви спостерігаєте свого роду шлагбаум. Відповідно, їхати вам не можна.

У цьому випадку рух транспорту дозволено:

якщо права рука регулювальника дивиться на вас (але їхати прямо ви не можете, оскільки ліва рука опущена, а це означає заборону, у такому випадку ви можете повернути направо або почекати зміну руху поліціянта);

якщо ви перебуваєте по ліву руку від поліціянта, вам дозволено рух у будь-якому напрямку.

Як легко запамʼятати правила регулювальника

Для цього є спеціальний вірш, який допоможе легко, а головне – надовго засвоїти жести регулювальників:

Як рука стирчить уліво –

проїжджай, як закортіло;

Руки в сторони у копа –

зупинись, інакше опа;

Руку виставив до вас –

повертати вправо час;

Паралельно став по смузі –

вправо і прямо їдьте, друзі;

Як рука стирчить до права –

їхати немає права;

Руку звів він догори –

зупинився і замри;

Заїзд в спину і живіт –

заборонений кульбіт.