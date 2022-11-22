Одни из главных правил дорожного движения — это правила проезда на перекрестке.

Обычно движение транспорта регулируется светофором, однако из-за отключения света они могут не работать, поэтому на помощь приходит регулировщик.

Какие главные жесты регулировщика и что означает каждый из них — читайте далее в материале Фактов ICTV.

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Что стоит запомнить

Обычно регулировщики работают на центральных перекрестках населенных пунктов в часы пик, где часто образуются пробки.

Если на перекрестке вы видите регулировщика, то помните, что его сигналы имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков.

Водители обязательно должны выполнять все сигналы регулировщика. На самом деле запомнить все жесты не так трудно, как кажется.

Все обозначения делятся на разрешительные, запрещающие и предупредительные, а также сравниваются с сигналами светофора.

В общем есть три основных движения:

поднятая вверх правая рука с жезлом или без;

вытянутые руки в стороны или опущенные;

правая рука вытянута вперед.

Правая рука поднята вверх

Этот сигнал довольно легко запомнить. Если регулировщик поднимает руку вверх, тогда движение транспортных средств и пешеходов запрещено по всем направлениям. Другими словами, это красный сигнал светофора для всех участников дорожного движения.

В этом случае автомобили, трамваи и пешеходы должны прекратить движение и ждать изменения от регулировщика.

В случае, когда регулировщик поднял руку вверх, а водитель уже выехал на перекресток и не имеет возможности остановиться, тогда ему разрешается продолжить движение в нужном направлении.

Руки вытянуты в стороны

Если регулировщик вытянул руки в стороны (или они просто опущены) — тогда движение запрещено осуществлять водителям, которые стоят позади (видят спину регулировщика) и впереди регулировщика (он стоит лицом к вашему авто).

Дело в том, что двигаться к инспектору в спину и грудь запрещено всем участникам дорожного движения. Это красный сигнал светофора.

Когда регулировщик вытягивает руки в стороны, он разрешает движение транспортных средств и пешеходов, которые находятся слева и справа от него.

Когда инспектор стоит в таком положении, он будто не пускает машины, которые планируют осуществить движение в направлении его груди и спины.

Правая рука вытянута вперед

Этот жест запрещает направление движения в двух направлениях, а в остальных двух — позволяет.

Одно запрещенное направление легко определить — это в спину. То есть, если регулировщик стоит к вам спиной и вытянул правую руку вперед, ехать вам запрещено.

Второе запрещенное направление — на правую руку регулировщика. Если ваше авто находится с правой стороны от инспектора, вы наблюдаете своего рода шлагбаум. Соответственно, ехать вам нельзя.

В этом случае, движение транспорта разрешено:

если правая рука регулировщика смотрит на вас (но ехать прямо вы не можете, поскольку левая рука опущена, а это означает запрет, в таком случае вы можете повернуть направо или подождать изменения движения полицейского);

(но ехать прямо вы не можете, поскольку левая рука опущена, а это означает запрет, в таком случае вы можете повернуть направо или подождать изменения движения полицейского); если вы находитесь по левую руку от полицейского — вам разрешено движение в любом направлении.

Как легко запомнить правила регулировщика

Для этого есть специальное стихотворение, которое поможет легко, а главное — надолго усвоить жесты регулировщиков:

Як рука стирчить уліво —

проїжджай, як закортіло;

Руки в сторони у копа —

зупинись, інакше опа;

Руку виставив до вас —

повертати вправо час;

Паралельно став по смузі —

вправо і прямо їдьте, друзі;

Як рука стирчить на право —

їхати немає права;

Руку звів він догори —

зупинився і замри;

Заїзд в спину і живіт —

заборонений кульбіт.