Через велику кількість машин у містах та брак паркомісць, водії змушені залишати свої автівки на ніч у дворах житлових будинків. Чи можна паркувати машину під вікнами – читайте в нашому матеріалі.

Паркування під вікнами

У правилах ПДР немає конкретної заборони паркування саме під вікнами багатоповерхових чи житлових будинків. Тим паче, якщо машина припаркована та не порушує правила ПДР, то стоянка вважається правильною.

Проте впритул до вікон паркуватися все ж не рекомендується. Відстань між машиною та будинком має бути щонайменше 10 м. Також стоянка має бути виконана правильно, не порушуючи правил паркування.

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Авто не повинне перешкоджати руху інших транспортних засобів та пішоходів, а також не має бути припарковане на клумбах чи газонах.

Де не можна паркуватися