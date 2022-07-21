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Правила стоянки: можно ли парковать машину под окнами

21 июля 2022, 20:14
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Правила стоянки: можно ли парковать машину под окнами
Источник: Depositphotos

Из-за большого количества машин в городах и нехватки паркомест, водители вынуждены оставлять свои машины на ночь в дворах жилых домов. Можно ли парковать машину под окнами — читайте в нашем материале.

Парковка под окнами

В правилах ПДД нет конкретного запрета парковки именно под окнами многоэтажных или жилых домов. Тем более, если машина припаркована и не нарушает правила ПДД, то стоянка считается правильной.

Однако вплотную к окнам парковаться все же не рекомендуется. Расстояние между машиной и домом должно быть не менее 10 м. Также стоянка должна быть выполнена правильно, не нарушая правил парковки.

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Авто не должно препятствовать движению других транспортных средств и пешеходов, а также не должно стоять на клумбах или газонах.

Где нельзя парковаться

  • на трамвайных путях;
  • в узких местах;
  • слева на дороге, где посередине есть разделительная полоса, например, на бульваре;
  • вторым рядом возле авто, которые ранее припарковались;
  • на автобусных остановках;
  • на клумбах, газонах, местах озеленения;
  • в тоннелях и на въездах / выездах;
  • на эстакадах, мостах, различных путепроводах и под ними;
  • на дорогах за городом, где ограничен обзор и в темное время суток;
  • в местах, где транспортное средство делает невозможным движение других транспортных средств или создаст препятствие для движения пешеходов.
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Автомобилисты парковки ПДР
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