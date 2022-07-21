Из-за большого количества машин в городах и нехватки паркомест, водители вынуждены оставлять свои машины на ночь в дворах жилых домов. Можно ли парковать машину под окнами — читайте в нашем материале.

Парковка под окнами

В правилах ПДД нет конкретного запрета парковки именно под окнами многоэтажных или жилых домов. Тем более, если машина припаркована и не нарушает правила ПДД, то стоянка считается правильной.

Однако вплотную к окнам парковаться все же не рекомендуется. Расстояние между машиной и домом должно быть не менее 10 м. Также стоянка должна быть выполнена правильно, не нарушая правил парковки.

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Где нельзя парковаться