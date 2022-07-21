Из-за большого количества машин в городах и нехватки паркомест, водители вынуждены оставлять свои машины на ночь в дворах жилых домов. Можно ли парковать машину под окнами — читайте в нашем материале.
Парковка под окнами
В правилах ПДД нет конкретного запрета парковки именно под окнами многоэтажных или жилых домов. Тем более, если машина припаркована и не нарушает правила ПДД, то стоянка считается правильной.
Однако вплотную к окнам парковаться все же не рекомендуется. Расстояние между машиной и домом должно быть не менее 10 м. Также стоянка должна быть выполнена правильно, не нарушая правил парковки.
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Авто не должно препятствовать движению других транспортных средств и пешеходов, а также не должно стоять на клумбах или газонах.
Где нельзя парковаться
- на трамвайных путях;
- в узких местах;
- слева на дороге, где посередине есть разделительная полоса, например, на бульваре;
- вторым рядом возле авто, которые ранее припарковались;
- на автобусных остановках;
- на клумбах, газонах, местах озеленения;
- в тоннелях и на въездах / выездах;
- на эстакадах, мостах, различных путепроводах и под ними;
- на дорогах за городом, где ограничен обзор и в темное время суток;
- в местах, где транспортное средство делает невозможным движение других транспортных средств или создаст препятствие для движения пешеходов.
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