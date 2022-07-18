Для жителів великого міста однією з найголовніших проблем є паркування свого транспортного засобу. Тим паче, важливо не лише знайти місце, а й знати чи дозволена там стоянка авто.

Чи можна паркувати транспортний засіб на тротуарах – читайте в нашому матеріалі.

Чи можна паркуватися на тротуарах

Взагалі стоянка транспортних засобів на тротуарах заборонена, проте є винятки.

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Якщо на тротуарі є певна позначка, встановлена табличка чи відповідний дорожній знак – то паркуватися можна. Такі місця вважаються придатними для паркування.

Також стоянка ТЗ на тротуарах дозволена для легкових автомобілів та мотоциклів. Проте вони повинні стояти на краю тротуару так, аби для руху пішоходів залишається щонайменше два метри.

Де не можна паркуватися

За правилами ПДР стоянка забороняється:

у місцях, де заборонена зупинка;

на тротуарах – є винятки;

ближче 50 м від залізничних переїздів;

поза населеними пунктами в зоні небезпечних поворотів і випуклих переломів поздовжнього профілю дороги з видимістю або оглядовістю менше 100 м хоча б в одному напрямку руху;

у місцях, де ТЗ перешкоджає руху інших автомобілів чи створює перешкоду для пішоходів;

ближче п’яти метрів від смітників;

на газонах.