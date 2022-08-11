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Лишение водительского удостоверения: что делать, чтобы вернуть

11 августа 2022, 16:00
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Лишение водительского удостоверения: что делать, чтобы вернуть
Источник: Depositphotos

За нарушение правил дорожного движения у водителя могут изъять водительское удостоверение. Лишение прав – это один из видов административного наказания за административное правонарушение ПДД.

Как вернуть водительское удостоверение после лишения 2022 — читайте в материале Фактов ICTV.

На сколько могут забрать права

Срок наказания будет определять суд. У нарушителя могут забрать право на управление транспортным средством от 3 месяцев до 10 лет. Все зависит от серьезности совершенного правонарушения:

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  • 3-6 месяцев — за невыполнение требований полицейского остановить автомобиль;
  • 3-6 месяцев — за повторное в течение года управление автомобилем с техническими неисправностями;
  • 6-12 месяцев — за ДТП (один из самых частых случаев, когда забирают права);
  • 6-12 месяцев — за въезд на железнодорожный переезд, когда движение через переезд запрещено (за такое нарушение могут даже изъять авто);
  • 6-12 месяцев — за создание аварийного состояния;
  • 1-10 лет — за управление в нетрезвом состоянии или в состоянии алкогольного опьянения.

Водительские права изымаются полицейским на месте остановки транспортного средства. Хотя сотрудники полиции и не уполномочены лишать водительских прав, но они имеют право временно изымать удостоверение водителя.

Хранится ваше удостоверение в территориальном сервисном центре МВД по месту жительства лиц, указанному в решении суда.

Как вернуть права после лишения

После решения суда вам выдадут постановление, где будет указан срок, на который у вас забрали право на управление авто.

Водителей, которых лишили прав, интересует, возможно ли досрочно вернуть свои права. В Украине досрочное возвращение водительского удостоверения в 2022 году законодательно не предусмотрено. Поэтому, чтобы получить права обратно, придется ждать окончания определенного срока лишения.

По завершению срока, вам нужно обратиться в территориальный сервисный центр МВД и иметь с собой документы:

  • заявление (заполняется в сервисном центре МВД);
  • паспорт;
  • медицинская справка о пригодности к управлению транспортным средством (для тех, кого лишили водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения);
  • квитанция об уплате государственной услуги.

Также для возврата прав обязательно нужно:

  • успешно сдать теоретический и практический экзамен для получения права на управление ТС соответствующей категории;
  • пройти внеочередной медицинский осмотр, чтобы доказать свою пригодность для управления авто (для лиц, которые были лишены прав за управление в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения).
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ПДР Удостоверение водителя правоохоронці
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