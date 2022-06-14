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Поспішають скористатися пільгами: українці прискорили темпи ввезення авто

14 Червня 2022, 19:51
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Поспішають скористатися пільгами: українці прискорили темпи ввезення авто
Джерело: Pexels

Станом на 13 червня в Україну по пільговому розмитненню в’їхало 163 тисячі авто. Загальна сума наданої пільги 17,8 млрд грн.

Ба більше, темпи ввезення авто до нашої країни знову зросли. Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

– У будні дні в червні в середньому завозять 3292 авто за день. Вчора (13 червня, – Ред.) взагалі 4,4 тис. завезли, – розповів Железняк.

Можливо, на темпи зростання завезення вплинули новини щодо планів скасування пільги.

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Зазначимо, з 1 липня в Україні можуть повернути всі мита та ПДВ на імпортні товари, у тому числі на автомобілі. 9 червня комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти за основу та загалом законопроект №7418, ініційований Кабміном.

Паралельно з цим Кабмін розробляє законопроект про спрощене розмитнення авто через Дію.

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авто з європи
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