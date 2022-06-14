По состоянии на 13 июня в Украину по льготной растаможке въехало 163 тысячи авто. Общая сумма предоставленной льготы 17,8 млрд грн.

Более того, темпы ввоза авто в нашу страну снова выросли. Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в Telegram.

— В будние дни в июне в среднем завозят 3292 авто за день. Вчера (13 июня, — Ред.) вообще 4,4 тыс. завезли, — рассказал Железняк.

Возможно, на темпы роста завоза повлияли новости про планы отмены льготы.

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Отметим, с 1 июля в Украине могут вернуть все таможенные пошлины и НДС на импортные товары, в том числе на автомобили. 9 июня комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять за основу и в целом законопроект №7418, инициированный Кабмином.

Параллельно с этим Кабмин разрабатывает законопроект об упрощенном растаможивании авто через Дію.