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Польща розширила можливості використання українського посвідчення водія – що змінилося

10 Лютого 2023, 13:28
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
автомагистраль Польща
Джерело: Depositphotos

Польща розширила можливості використання документів України, які дозволяють участь у дорожньому русі. Нові норми ухвалено 13 січня.

Це стало можливим після внесення Польщею змін до закону Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави.

Тепер посвідчення водія, видане в Україні, вважається дійсним на території сусідньої країни до 31 грудня, навіть якщо термін документа вичерпався.

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Також громадяни,  які в’їхали на територію Польщі автомобілем на державних реєстраційних номерних знаках України та мають свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, видане в нашій країні, можуть вільно пересуватись територією Республіки до кінця 2023 року без виїзду на територію України.

Зміни стосуються всіх українців, які легально перебувають у Польщі, також і тих, хто в’їхав туди до початку повномасштабного вторгнення – до 24 лютого 2022 року.

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Джерело
МВС
Теги
Польща Посвідчення водія
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