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Польша расширила возможности использования украинского водительского удостоверения — что изменилось

10 февраля 2023, 13:28
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
автомагистраль Польща
Источник: Depositphotos

Польша расширила возможности использования документов Украины, разрешающих участие в дорожном движении. Новые нормы были приняты 13 января.

Это стало возможным после внесения Польшей изменений в закон О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства.

Теперь водительское удостоверение, выданное в Украине, считается действительным на территории соседней страны до 31 декабря, даже если срок документа истек.

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Также граждане, въехавшие на территорию Польши автомобилем на государственных регистрационных номерных знаках Украины и имеющие свидетельство о регистрации транспортного средства, выданное в нашей стране, могут свободно передвигаться по территории Республики до конца 2023 года без выезда на территорию Украины.

Изменения касаются всех легально находящихся в Польше украинцев, также и тех, кто въехал туда до начала полномасштабного вторжения — до 24 февраля 2022 года.

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Источник
МВД
Теги
Польша Удостоверение водителя
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