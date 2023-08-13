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Після здорожчання вартість пального стабілізувалась: скільки коштує бензин, дизель та автогаз 13 серпня

13 Серпня 2023, 10:25
Бедрак Вікторія редакторка стрічки
АЗС, бензин, дизель, газ, пальне
Джерело: Pexels

У неділю, 13 серпня, ціни на пальне в мережах АЗС стабілізувалися. З учора середня вартість бензину, дизельного пального та автогазу не змінилася.

Літр преміального бензину А-95+ можна в середньому придбати за 53,88 грн.

Бензин марки А-95 коштує 51,83 грн за літр.

За бензин марки А-92 потрібно в середньому віддати 49,01 грн/л.

Дизельне пальне продають за ціною 51,16 грн за літр.

Середня вартість автогазу становить 23,57 грн/л.

Ціни на пальне в мережах АЗС по Україні:

Ціни на пальне 12 серпня 2023

Ціни на пальне 12 серпня 2023

Фото: AutoRia

Раніше економіст й радник президента України з економічних питань Олег Устенко спрогнозував, як змінюватимуться ціни на пальне протягом серпня. 

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Джерело: AutoRia

Теги
АЗС Бензин паливо Ціни на бензин
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