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После подорожания стоимость топлива стабилизировалась: сколько стоит бензин, дизель и автогаз 13 августа

13 августа 2023, 10:25
Бедрак Виктория редактор ленты
АЗС, бензин, дизель, газ, пальне
Источник: Pexels

В воскресенье, 13 августа, цены на топливо в сетях АЗС стабилизировались. Со вчерашнего дня средняя стоимость бензина, дизельного топлива и автогаза не изменилась.

Литр премиального бензина А-95+ можно в среднем приобрести за 53,88 грн.

Бензин марки А-95 стоит 51,83 грн за литр.

За бензин марки А-92 нужно в среднем отдать 49,01 грн/л.

Дизельное топливо продают по цене 51,16 грн за литр.

Средняя стоимость автогаза составляет 23,57 грн/л.

Цены на топливо в сетях АЗС по Украине:

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Фото: AutoRia

Ранее экономист и советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко спрогнозировал, как будут меняться цены на топливо в течение августа.

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Источник: AutoRia

Теги
АЗС Бензин паливо Цены на бензин
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