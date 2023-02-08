У Росії почали масово позбавлятися автомобілів преміум-класу. Кількість оголошень про їхній продаж у січні зріс на 63% порівняно з тим же місяцем 2022 року.

За даними росЗМІ, росіяни активно намагаються позбутися авто, куплених за останні три роки. Здебільшого їхні марки – Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus, Land Rover, Porsche, Infiniti.

Намагаються продати машини і власники люкс-класу – Bentley, Maserati, Lamborghini, Rolls-Royce, Ferrari, Aston Martin, Bugatti та Aurus.

Зараз дивляться

На думку експертів, основна причина в тому, що росіяни масово продають авто преміум та люкс класів через їхнє обслуговування. Раніше воно не вимагало жодних зусиль, зараз майже неможливо, оскільки деталі доводиться чекати більше місяця, що також дорожче.