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Пересядут на Москвичи? Россияне массово продают авто премиум-класса

8 февраля 2023, 18:37
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Машина, авто
Источник: Pexels

В России стали массово избавляться от автомобилей премиум-класса. Количество объявлений об их продаже в январе выросло на 63% по сравнению с тем же месяцем 2022 года.

По данным росСМИ, россияне активно пытаются избавиться от авто, купленных за последние три года. В большинстве своем их марки — Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus, Land Rover, Porsche, Infiniti.

Пытаются продать машины и владельцы люкс-класса — Bentley, Maserati, Lamborghini, Rolls-Royce, Ferrari, Aston Martin, Bugatti и Aurus.

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По мнения экспертов, основная причина в том, что россияне массово продают авто премиум и люкс классов из-за их обслуживания. Ранее оно не требовало никаких усилий, сейчас же почти невозможно, поскольку детали приходится ждать более месяца, что также дороже.

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