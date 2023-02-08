В России стали массово избавляться от автомобилей премиум-класса. Количество объявлений об их продаже в январе выросло на 63% по сравнению с тем же месяцем 2022 года.

По данным росСМИ, россияне активно пытаются избавиться от авто, купленных за последние три года. В большинстве своем их марки — Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus, Land Rover, Porsche, Infiniti.

Пытаются продать машины и владельцы люкс-класса — Bentley, Maserati, Lamborghini, Rolls-Royce, Ferrari, Aston Martin, Bugatti и Aurus.

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По мнения экспертов, основная причина в том, что россияне массово продают авто премиум и люкс классов из-за их обслуживания. Ранее оно не требовало никаких усилий, сейчас же почти невозможно, поскольку детали приходится ждать более месяца, что также дороже.