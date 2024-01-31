Українці скористалися перереєстрацією авто у Дії понад 12 тис. разів з кінця 2023 року. Стало відомо, які марки авто купують і продають найчастіше онлайн.

Перереєстрація авто в Дії: найпопулярніші марки

За даними онлайн-сервісу Дія, середня вартість авто, які купують і продають за допомогою цифрової послуги, становить близько 270 тис. грн.

Так, найчастіше перереєстровують і купують у Дії авто бренду Volkswagen, американські Ford, бюджетні та доступні Renault, застарілі ВАЗ і люксові BMW.

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– Уже понад місяць українці купують і продають авто онлайн! Без походів до сервісних центрів МВС, черг, бігунків. А ще не їздять за номерами та техпаспортом і не чекають оплати в банку, – нагадали про переваги послуги в Дії.

Утім, такий процес не безкоштовний – майбутньому водієві доведеться заплатити за низку процедур, серед яких виробництво пластикового документу, нові номерні знаки, і навіть доставка поштою, якщо немає бажання забирати це все в СЦ МВС. Скільки коштує перереєстрація авто у Дія можна дізнатися на Фактах ICTV.