Украинцы воспользовались перерегистрацией авто у Дія более 12 тыс. раз с конца 2023 года. Стало известно, какие марки авто покупают и продают чаще всего онлайн.

Перерегистрация авто в Дія: самые популярные марки

По данным онлайн-серовиса Дія, средняя стоимость авто, которые покупают и продают с помощью цифровой услуги, составляет около 270 тыс. грн.

Так, чаще всего перерегистрируют и покупают у Дія авто бренда Volkswagen, американские Ford, бюджетные и доступные Renault, устаревшие ВАЗ и люксовые BMW.

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— Уже больше месяца украинцы покупают и продают авто онлайн! Без походов в сервисные центры МВД, очередей, бегунков. А еще не ездят за номерами и техпаспортом и не ждут оплаты в банке, — напомнили о преимуществах услуги в Дія.

Впрочем, такой процесс не бесплатный — будущему водителю придется заплатить за ряд процедур, среди которых производство пластикового документа, новые номерные знаки, и даже доставка почтой, если нет желания забирать это все в СЦ МВД. Сколько стоит перерегистрация авто у Дія можно узнать на Фактах ICTV.