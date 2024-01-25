Переоформление авто — нечастая процедура, которая вызывает у водителей много вопросов. Продать и купить авто можно несколькими способами, но из них всех самым надежным считается переоформление авто в сервисном центре МВД. Самое время узнать, какие документы нужно с собой взять.

Необходимые документы для переоформления авто 2024 — список

В Главном сервисном центре МВД отмечают, что для переоформления авто понадобятся такие документы:

паспорт гражданина Украины или любой другой документ, который удостоверяет личность;

копия ИНН владельца или серия и номер паспорта. Если происходит обращение через уполномоченное лицо — документы, удостоверяющие его личность и подтверждающие полномочия представителя;

договор о покупке и продаже (заключить его можно на комиссионной площадке или непосредственно в СЦ – это сделает администратор бесплатно;

техпаспорт авто;

заявление о переоформлении транспортного средства (заполняется на месте в сервисном центре).

квитанции об оплате за услуги СЦ, бланки и номера (оплата в отделении банка при ТСЦ).

справка об оценке (среднерыночной) стоимости автомобиля, квитанции об уплате соответствующего налога и военного налога (если владелец продает уже не первую легковую машину в текущем календарном году).

Оценочная или среднерыночная стоимость транспорта и документ об оплате налога на доход от продажи авто нужно только в случае, если перерегистрируется не легковой автомобиль, мотоцикл или мопед.

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Как переоформить авто в Украине 2024

Чтобы переоформить транспортное средство, водителя ждут следующие шаги:

Подать пакет необходимых документов в СЦ МВД в бумажном или цифровом виде (через Дія);

Оплатить услугу переоформления;

Заплатить за техпаспорт;

Заплатить за номерные знаки и забрать их.

Напомним, что ранее на Фактах ICTV подробно рассказали, сколько стоит переоформить авто в 2024 году. Примечательно, что за мототранспорт, прицеп или мопед придется заплатить меньше. Однако, переоформление авто через Дія будет дороже — нужно учесь стоимость доставки документов.