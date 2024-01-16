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Як переоформити авто через Дію: покрокова інструкція

16 Січня 2024, 16:36
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
авто салон BMW
Джерело: Pixabay

Українці можуть переоформити авто онлайн у застосунку Дія. Послуга дозволяє продати чи придбати машину в кілька кліків без зайвих перевірок та посередників.

Раніше купівля-продаж авто були неможливі без походу у сервісний центр МВС. Тепер достатньо заповнити договір і заяву за 15 хвилин та почекати годину, поки вона пройде реєстрацію.

Як переоформити авто через Дію: інструкція

Якщо ви продаєте авто:

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  1. У застосунку Дія виберіть послугу Продати транспортний засіб або натисніть Продати автомобіль у меню техпаспорта.
  2. Погодьтеся з умовами продажу та надайте гарантії (що авто не в розшуку абощо) через Дію, а також підтвердьте, що це перший продаж авто в поточному році.
  3. Вкажіть договірну вартість автівки.
  4. Внесіть дані про себе та ознайомтеся з проєктом договору.
  5. Поділіться проєктом договору з покупцем через QR-код або посилання.

Якщо ви купуєте авто:

  1. Відскануйте QR або перейдіть за посиланням, яке надасть продавець авто.
  2. Ознайомтеся та погодьтеся з умовами продажу через Дію.
  3. Виберіть номерний знак: залиште старий, змініть на новий чи замовте індивідуальний.
  4. Зазначте, що ви ознайомилися з технічним станом, якісними характеристиками авто та погоджується із ціною.
  5. Надайте згоду на перереєстрацію авто.
  6. Виберіть версію техпаспорта: пластик та електронне свідоцтво в Дії чи тільки електронне свідоцтво в Дії.
  7. Якщо вибрали пластик або новий НЗ, надайте дані для доставки Укрпоштою.
  8. Оплатіть.
  9. Ознайомтеся з проєктом договору та відправте на перевірку. Вона відбудеться автоматично засобами Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

Після успішної перевірки покупець і продавець мають засвідчити договір Дія.Підписом, а потім обмінятися грошима та авто.

Підписані документи надійдуть до адміністратора сервісного центру МВС, який закріпить вибрані номери та роздрукує свідоцтво про реєстрацію авто.

Готовий пакет документів надійде новому власнику у вибране відділення Укрпошти. А електронні документи на автівку підтягнуться в Дії.

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Джерело
Дія
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