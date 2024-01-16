Українці можуть переоформити авто онлайн у застосунку Дія. Послуга дозволяє продати чи придбати машину в кілька кліків без зайвих перевірок та посередників.
Раніше купівля-продаж авто були неможливі без походу у сервісний центр МВС. Тепер достатньо заповнити договір і заяву за 15 хвилин та почекати годину, поки вона пройде реєстрацію.
Як переоформити авто через Дію: інструкція
Якщо ви продаєте авто:
- У застосунку Дія виберіть послугу Продати транспортний засіб або натисніть Продати автомобіль у меню техпаспорта.
- Погодьтеся з умовами продажу та надайте гарантії (що авто не в розшуку абощо) через Дію, а також підтвердьте, що це перший продаж авто в поточному році.
- Вкажіть договірну вартість автівки.
- Внесіть дані про себе та ознайомтеся з проєктом договору.
- Поділіться проєктом договору з покупцем через QR-код або посилання.
Якщо ви купуєте авто:
- Відскануйте QR або перейдіть за посиланням, яке надасть продавець авто.
- Ознайомтеся та погодьтеся з умовами продажу через Дію.
- Виберіть номерний знак: залиште старий, змініть на новий чи замовте індивідуальний.
- Зазначте, що ви ознайомилися з технічним станом, якісними характеристиками авто та погоджується із ціною.
- Надайте згоду на перереєстрацію авто.
- Виберіть версію техпаспорта: пластик та електронне свідоцтво в Дії чи тільки електронне свідоцтво в Дії.
- Якщо вибрали пластик або новий НЗ, надайте дані для доставки Укрпоштою.
- Оплатіть.
- Ознайомтеся з проєктом договору та відправте на перевірку. Вона відбудеться автоматично засобами Єдиного державного реєстру транспортних засобів.
Після успішної перевірки покупець і продавець мають засвідчити договір Дія.Підписом, а потім обмінятися грошима та авто.
Підписані документи надійдуть до адміністратора сервісного центру МВС, який закріпить вибрані номери та роздрукує свідоцтво про реєстрацію авто.
Готовий пакет документів надійде новому власнику у вибране відділення Укрпошти. А електронні документи на автівку підтягнуться в Дії.