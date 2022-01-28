В МВД рассказали, какие автомобильные номера патрульные авто-фантомы временно не способны считывать. Так, речь идет о спецавто и ряде другого транспорта.

— Буквенные номера типа имен САША, МАША отлично фиксируются и получают штрафы. Сейчас не решен вопрос по спецавтомобилям. Самая большая проблема — это авто двойники и транспорт, который зарегистрировали до 2011 года. Бывают неточности в регистрационных данных. Но мы работаем в этом направлении, — заявил замминистр внутренних дел Антон Геращенко, отвечая на вопрос пользователя Facebook.

Он также опубликовал результаты первого дня работы патрульных фантомов — 4 автомобиля выписали 990 постановлений за превышение скорости.

Также Геращенко назвал главные преимущества таких патрульных авто. Если камеры мониторят фиксированный участок дороги — водители попросту запоминают места, где не стоит нарушать. Преимущества фантомов — незаметная и внезапная фиксация правонарушений практически в любой точке.

— Задача Фантомов это не собирать деньги в казну, а делать дороги Украины более безопасными, — добавил Антон.

Он отметил, что в 2022 году на дорогах Украины появится еще 30 таких патрульных авто, а в 2023 году — еще 50.

Сейчас разрабатывается законопроект об измерении средней скорости транспортного средства на определенных отрезках автомагистралей, чтобы водители снижали скорость — это поможет увеличить безопасность на дорогах.