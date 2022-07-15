Доволі часто водії зупиняються чи паркуються у невідведених для цього місцях. Це вважається порушення правил дорожнього руху, тому порушнику можуть виписати штраф.

Усе про знаки заборони стоянки чи зупинки транспортного засобу – читайте в нашому матеріалі.

Варто зазначити, що зупинкою вважається припинення руху до п’яти хвилин, наприклад, якщо пасажирам потрібно вийти чи покласти речі у багажник.

Зараз дивляться

А стоянка – зупинка більш ніж на п’ять хвилин.

Знак Зупинку заборонено

Номер знаку – 3.34.

Значення: забороняються зупинка і стоянка транспортних засобів, окрім таксі, що здійснює посадку або висадку пасажирів (розвантаження чи завантаження вантажу).

Дія знаку не поширюється на:

на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами;

на водіїв з інвалідністю, що керують мотоколяскою або автомобілем, позначеними розпізнавальним знаком Водій з інвалідністю;

а водіїв, які перевозять пасажирів з інвалідністю, за умови наявності документів, що підтверджують інвалідність пасажира (крім пасажирів з явними ознаками інвалідності).

Знак Стоянку заборонено

Номер знаку – 3.35.

Значення: забороняється стоянка усіх транспортних засобів.

Не поширюється на:

на водіїв з інвалідністю, що керують мотоколяскою або автомобілем, позначеними розпізнавальним знаком Водій з інвалідністю;

на водіїв, які перевозять пасажирів з інвалідністю, за умови наявності документів, що підтверджують інвалідність пасажира ;

на таксі з увімкненим таксометром.

Аби не плутати ці два знаки запам’ятайте: перший має дві перехресні риски, тобто заборонена і стоянка і зупинка. Якщо риска одна – не можна паркувати авто.

Знак Стоянку заборонено в непарні числа місяця

Номер знаку – 3.36.

Значення: забороняє стоянку транспортних засобів в непарні числа місяця.

Цей знак так само не поширюється на таксі з таксометром та водії з інвалідністю, або тих, хто перевозить людину з інвалідністю.

Зона дії знаку — від місця встановлення до найближчого перехрестя за ним, а в населених пунктах, де немає перехресть — до кінця населеного пункту.

Знак Стоянку заборонено в парні числа місяця

Номер знаку – 3.37.

Значення: забороняє стоянку транспортних засобів в парні числа місяця.

Знак 3.37 теж не поширюється на таксі з таксометром та водіїв з інвалідністю.

Аби не плутати ці два знаки, зверніть увагу на позначки: якщо вертикальна лінія одна – не парні дати, якщо дві – парні.

Знак Зона обмеженої стоянки

Номер – 3.38.

Значення: забороняє паркуватися на певній території населеного пункту.

Знак визначає територію в населеному пункті, на якій тривалість стоянки обмежена незалежно від того, чи справляється за це плата. У нижній частині знаку можуть бути вказані умови, чому стоянки заборонена.

Де загалом заборонено зупинятися