Доволі часто водії зупиняються чи паркуються у невідведених для цього місцях. Це вважається порушення правил дорожнього руху, тому порушнику можуть виписати штраф.
Усе про знаки заборони стоянки чи зупинки транспортного засобу – читайте в нашому матеріалі.
Варто зазначити, що зупинкою вважається припинення руху до п’яти хвилин, наприклад, якщо пасажирам потрібно вийти чи покласти речі у багажник.
А стоянка – зупинка більш ніж на п’ять хвилин.
Знак Зупинку заборонено
Номер знаку – 3.34.
Значення: забороняються зупинка і стоянка транспортних засобів, окрім таксі, що здійснює посадку або висадку пасажирів (розвантаження чи завантаження вантажу).
Дія знаку не поширюється на:
- на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами;
- на водіїв з інвалідністю, що керують мотоколяскою або автомобілем, позначеними розпізнавальним знаком Водій з інвалідністю;
- а водіїв, які перевозять пасажирів з інвалідністю, за умови наявності документів, що підтверджують інвалідність пасажира (крім пасажирів з явними ознаками інвалідності).
Знак Стоянку заборонено
Номер знаку – 3.35.
Значення: забороняється стоянка усіх транспортних засобів.
Не поширюється на:
- на водіїв з інвалідністю, що керують мотоколяскою або автомобілем, позначеними розпізнавальним знаком Водій з інвалідністю;
- на водіїв, які перевозять пасажирів з інвалідністю, за умови наявності документів, що підтверджують інвалідність пасажира ;
- на таксі з увімкненим таксометром.
Аби не плутати ці два знаки запам’ятайте: перший має дві перехресні риски, тобто заборонена і стоянка і зупинка. Якщо риска одна – не можна паркувати авто.
Знак Стоянку заборонено в непарні числа місяця
Номер знаку – 3.36.
Значення: забороняє стоянку транспортних засобів в непарні числа місяця.
Цей знак так само не поширюється на таксі з таксометром та водії з інвалідністю, або тих, хто перевозить людину з інвалідністю.
Зона дії знаку — від місця встановлення до найближчого перехрестя за ним, а в населених пунктах, де немає перехресть — до кінця населеного пункту.
Знак Стоянку заборонено в парні числа місяця
Номер знаку – 3.37.
Значення: забороняє стоянку транспортних засобів в парні числа місяця.
Знак 3.37 теж не поширюється на таксі з таксометром та водіїв з інвалідністю.
Аби не плутати ці два знаки, зверніть увагу на позначки: якщо вертикальна лінія одна – не парні дати, якщо дві – парні.
Знак Зона обмеженої стоянки
Номер – 3.38.
Значення: забороняє паркуватися на певній території населеного пункту.
Знак визначає територію в населеному пункті, на якій тривалість стоянки обмежена незалежно від того, чи справляється за це плата. У нижній частині знаку можуть бути вказані умови, чому стоянки заборонена.
Де загалом заборонено зупинятися
- на залізничних переїздах;
- на коліях – трамваїв чи потягів;
- на мостах;
- на пішохідних переходах (не ближче ніж 10 метрів);
- на перехрестях;
- у місцях, де відстань між суцільною лінією розмітки та ТЗ менш як три метри;
- ближче 30 метрів від посадкових майданчиків маршрутних транспортних засобів;
- ближче 10 м від місця виконання дорожніх робіт;
- у місцях, де ТЗ закриває для інших дорожні знаки або сигнали світлофора.