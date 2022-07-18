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Парковка в городе: можно ли ставить машину на тротуаре

18 июля 2022, 15:10
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Парковка в городе: можно ли ставить машину на тротуаре
Источник: Depositphotos

Для жителей большого города одной из самых главных проблем является парковка своего транспортного средства. Тем более, важно не только найти место, но и знать разрешена ли там стоянка авто.

Можно ли парковать транспортное средство на тротуарах — читайте в нашем материале.

Можно ли парковаться на тротуарах

Вобще стоянка транспортных средств на тротуарах запрещена, однако есть исключения.

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Если на тротуаре есть определенная отметка, установлена табличка или соответствующий дорожный знак — то парковаться можно. Такие места считаются пригодными для стоянки.

Также стоянка ТС на тротуарах разрешена для легковых автомобилей и мотоциклов. Однако они должны стоять на краю тротуара так, чтобы для движения пешеходов остается минимум два метра.

Где нельзя парковаться

По правилам ПДД стоянка запрещается:

  • в местах, где запрещена остановка — знаки запрета;
  • на тротуарах — однако есть исключения;
  • ближе 50 м от железнодорожных переездов;
  • вне населенных пунктов в зоне опасных поворотов и выпуклых переломов продольного профиля дороги с видимостью или обзорностью менее 100 м хотя бы в одном направлении движения;
  • в местах, где ТС мешает движению других автомобилей или создает препятствие для пешеходов;
  • ближе пяти метров от свалок;
  • на газонах.
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