Для жителей большого города одной из самых главных проблем является парковка своего транспортного средства. Тем более, важно не только найти место, но и знать разрешена ли там стоянка авто.

Можно ли парковать транспортное средство на тротуарах — читайте в нашем материале.

Можно ли парковаться на тротуарах

Вобще стоянка транспортных средств на тротуарах запрещена, однако есть исключения.

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Если на тротуаре есть определенная отметка, установлена табличка или соответствующий дорожный знак — то парковаться можно. Такие места считаются пригодными для стоянки.

Также стоянка ТС на тротуарах разрешена для легковых автомобилей и мотоциклов. Однако они должны стоять на краю тротуара так, чтобы для движения пешеходов остается минимум два метра.

Где нельзя парковаться

По правилам ПДД стоянка запрещается:

в местах, где запрещена остановка — знаки запрета;

на тротуарах — однако есть исключения;

ближе 50 м от железнодорожных переездов;

вне населенных пунктов в зоне опасных поворотов и выпуклых переломов продольного профиля дороги с видимостью или обзорностью менее 100 м хотя бы в одном направлении движения;

в местах, где ТС мешает движению других автомобилей или создает препятствие для пешеходов;

ближе пяти метров от свалок;

на газонах.