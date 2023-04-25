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Пальне в Україні знову почало дорожчати: актуальні ціни на 25 квітня

25 Квітня 2023, 09:21
Валентина Летяк редакторка стрічки
Бензин, пальне, дизель, АЗС
Джерело: Depositphotos

Після двох днів стабілізації ціни на пальне в Україні у вівторок, 25 квітня, змінили курс на підвищення.

Зокрема, вартість преміального бензину A-95+ зросла на 1 копійку – до 48,52 грн/л.

Популярний А-95 подорожчав на 5 копійок, сьогодні це пальне пропонують на автозаправках в середньому по 46,5 грн/л.

Бензин марки A-92 додав 1 копійку (44,58 грн/л).

Ціна дизельного пального зросла в середньому на 3 копійки – до 45,89 грн за літр.

Вартість автогазу змінилася лише на 1 копійку (21,65 грн/л).

Скільки коштує пальне в мережах українських АЗС?

Ціни на бензин 25 квітня

Ціни на бензин 25 квітня

Фото: AutoRia

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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