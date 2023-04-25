После двух дней стабилизации цены на топливо в Украине во вторник, 25 апреля, изменили курс на повышение.

В частности, стоимость премиального бензина A-95+ выросла на 1 копейку — до 48,52 грн/л.

Популярный А-95 подорожал на 5 копеек, сегодня это топливо предлагают на автозаправках в среднем по 46,5 грн/л.

Бензин марки A-92 прибавил 1 копейку (44,58 грн/л).

Цена дизельного топлива выросла в среднем на 3 копейки — до 45,89 грн за литр.

Стоимость автогаза изменилась лишь на 1 копейку (21,65 грн/л).

Сколько стоит топливо в сетях украинских АЗС?

Источник: AutoRia