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Топливо в Украине снова начало дорожать: актуальные цены на 25 апреля

25 апреля 2023, 09:21
Валентина Летяк редактор ленты
Бензин, пальне, дизель, АЗС
Источник: Depositphotos

После двух дней стабилизации цены на топливо в Украине во вторник, 25 апреля, изменили курс на повышение.

В частности, стоимость премиального бензина A-95+ выросла на 1 копейку — до 48,52 грн/л.

Популярный А-95 подорожал на 5 копеек, сегодня это топливо предлагают на автозаправках в среднем по 46,5 грн/л.

Бензин марки A-92 прибавил 1 копейку (44,58 грн/л).

Цена дизельного топлива выросла в среднем на 3 копейки — до 45,89 грн за литр.

Стоимость автогаза изменилась лишь на 1 копейку (21,65 грн/л).

Сколько стоит топливо в сетях украинских АЗС?

Ціни на бензин 25 квітня

Ціни на бензин 25 квітня

Фото: AutoRia

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ИсточникAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
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