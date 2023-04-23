Як керувати авто під час паводка: корисні поради

У квітні Україну накрив паводок – для водіїв це серйозне випробування. Проте багато українців активно їздять на авто навіть у такій ситуації.

Автомобільний експерт Владислав Матяш розповів, як керувати авто під час паводка.

Якщо ви вирішили сісти за кермо під час повені, то краще перевірити стан авто та підготуватися до екстремальних умов.

– Варто перевірити стан запаски, наявність міцного троса, гачків для буксирування, мінімального набору інструментів. Також варто підготуватися і самому – закиньте в багажник гумові чоботи і додатковий комплект шкарпеток. Вода висотою до порогів машині не страшна, а ось ви у звичайному взутті в таку воду вже не вийдете, – розповідає Владислав.

Пам’ятайте головне правило: не впевнені у глибині водної перешкоди – на заїжджайте. Якщо яма буде більшою, ніж ви вважаєте – постраждає автомобіль, а також ваш гаманець.

– Найбільше води боїться двигун автомобіля. Якщо вона потрапить у повітрозабірник, він може вийти з ладу. Тому не занурюйте авто у водні перешкоди глибше, ніж по бампери. Воду найкраще проїжджати повільно і плавно, коли не буде зустрічного транспорту, – радить автоексперт.

Що стосується паркування авто під час повені, то тут також є свої нюанси.

– Краще обирати місцевість із твердим покриттям і якнайвище. Озирніться навколо, чи немає поруч ливнівки, старих та сухих дерев, купи натягнутих дротів – таких місць краще уникати. Найкращий варіант — це багаторівневий паркінг, проте не підземний, – додає Владислав.

Якщо автомобіль уже затоплює, потрібно тверезо оцінювати ситуацію. Можна спробувати виїхати, але якщо у двигун потрапить вода, це буде неприємним “бонусом” до води в салоні і великий удар по гаманцю.

Для такої негоди відмінно підійде кросовер. Авто з таким кузовом зазвичай вище, ніж інші типи транспорту. Топ кросоверів, які можна придбати за $15 тис., дивіться на Фактах ICTV.