Ціни на пальне в Україні впали. Станом на 2 серпня бензин категорії А-95 здешевшав на 44 копійки. Його вартість у середньому становить 50,05 грн/л.

Бензин категорії А-92 здешевшав на 22 копійки. На українських АЗС в середньому його можна придбати за 49,42 грн/л.

Середня ціна дизельного пального 2 серпня становить 54,63 грн/л. Дизель здешевшав на 72 копійки.

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Фото: AutoRia

Найнижчу ціну на бензин категорії А-95 пропонують АЗС:

Укрнафта. Авіас (49 грн/л);

Укр-Петроль (49,50 грн);

Shell (50,80 грн/л);

OKKO, WOG, Рур груп (51 грн/л).

Ціни на бензин категорії А-92 стартують в середньому від 48 грн/л на українських АЗС.

Дизельне пальне на АЗС можна купити за ціною 53-57 грн/л (Авіас, Укрнафта, UPG, БРСМ-Нафта, Shell, OKKO, WOG, Рур груп, Автотранс, Катрал, Укргазвидобування).