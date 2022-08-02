Цены на топливо в Украине упали. По состоянию на 2 августа бензин категории А-95 подешевел на 44 копейки. Его стоимость в среднем составляет 50,05 грн/л.

Бензин категории А-92 подешевел на 22 копейки. На украинских АЗС в среднем его можно купить за 49,42 грн/л.

Средняя цена дизельного топлива 2 августа составляет 54,63 грн/л. Дизель подешевел на 72 копейки.

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Фото: AutoRia

Самую низкую цену на бензин категории А-95 предлагают АЗС:

Укрнафта, Авиас (49 грн/л);

Укр-Петроль (49,50 грн);

Shell (50,80 грн/л);

OKKO, WOG, Рур групп (51 грн/л).

Цены на бензин категории А-92 стартуют в среднем от 48 грн/л на украинских АЗС.

Дизельное топливо на АЗС можно купить по цене 53-57 грн/л (Авиас, Укрнафта, UPG, БРСМ-Нафта, Shell, OKKO, WOG, Рур групп, Автотранс, Катрал, Укргаздобыча).