Цены на топливо в Украине упали. По состоянию на 2 августа бензин категории А-95 подешевел на 44 копейки. Его стоимость в среднем составляет 50,05 грн/л.
Бензин категории А-92 подешевел на 22 копейки. На украинских АЗС в среднем его можно купить за 49,42 грн/л.
Средняя цена дизельного топлива 2 августа составляет 54,63 грн/л. Дизель подешевел на 72 копейки.
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Фото: AutoRia
Самую низкую цену на бензин категории А-95 предлагают АЗС:
- Укрнафта, Авиас (49 грн/л);
- Укр-Петроль (49,50 грн);
- Shell (50,80 грн/л);
- OKKO, WOG, Рур групп (51 грн/л).
Цены на бензин категории А-92 стартуют в среднем от 48 грн/л на украинских АЗС.
Дизельное топливо на АЗС можно купить по цене 53-57 грн/л (Авиас, Укрнафта, UPG, БРСМ-Нафта, Shell, OKKO, WOG, Рур групп, Автотранс, Катрал, Укргаздобыча).