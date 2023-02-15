У середу, 15 лютого, на АЗС в Україні знизилися середні ціни на усі види пального.

Найбільше здешевшав преміальний бензин марки A-95+, скинувши за день 29 копійок (49,58 грн/л).

Вартість популярного А-95 знизилася на 5 копійок – до 47,85 грн за літр.

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А-92 сьогодні реалізують на автозаправках в середньому по 46,75 грн/л (мінус 2 копійки).

Літр дизельного пального здешевшав на 7 копійок – до 51,43 грн.

Автогаз сьогодні реалізують в середньому по 24,91 грн/л, тобто ціна впала на 28 копійок.

Скільки коштує пальне в мережах АЗС?

Вартість А-95 на автозаправках – від 44,88 до 51 грн/л.

Діапазон цін на дизельне пальне – від 48,38 до 58 грн/л.

Автогаз коштує щонайменше 22,45 грн/л, максимум – 32 грн/л.

Джерело: AutoRia