В среду, 15 февраля, на АЗС в Украине снизились средние цены на все виды топлива.

Больше всего подешевел премиальный бензин марки A-95+, сбросив за день 29 копеек (49,58 грн/л).

Стоимость популярного А-95 снизилась на 5 копеек — до 47,85 грн за литр.

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А-92 сегодня реализуют на автозаправках в среднем по 46,75 грн/л (минус 2 копейки).

Литр дизельного топлива подешевел на 7 копеек — до 51,43 грн.

Автогаз сегодня реализуют в среднем по 24,91 грн/л, то есть цена упала на 28 копеек.

Сколько стоит топливо в сетях АЗС?

Стоимость А-95 на автозаправках — от 44,88 до 51 грн/л.

Диапазон цен на дизельное топливо — от 48,38 до 58 грн/л.

Автогаз стоит минимум 22,45 грн/л, максимум — 32 грн/л.

Источник: AutoRia