Середні ціни на пальне в Україні продовжують знижуватися. У п’ятницю, 27 січня, бензин марки A-95+ знову здешевшав на 4 копійки, як і напередодні. Сьогодні його реалізують в середньому по 50,59 грн/л.

Літр популярного A-95 скинув 2 копійки від вчорашньої ціни – до 48,82 грн/л.

Водночас бензин марки А-92 сьогодні демонструє цінову стабільність – 47,55 грн/л.

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Вартість дизельного пального знизилася на 2 копійки (52,62 грн/л), автогазу – на 6 копійок (26,85 грн/л).

У мережах АЗС ціни на A-95, як і раніше, коливаються в діапазоні від 45 грн до 50 грн за літр.

Так само і з вартістю дизельного пального: мінімум – 50 грн за літр, максимум – 58 грн/л.

Водночас дещо зменшилася мінімальна ціна автогазу – 24,45 грн/л, максимальна лишилася на рівні 37 грн за літр.

Джерело: AutoRia