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Топливо на АЗС подешевело минимально: за сколько можно заправить авто

27 января 2023, 11:53
Валентина Летяк редактор ленты
бензин
Источник: Pixabay

Средние цены на топливо в Украине продолжают снижаться. В пятницу, 27 января, бензин марки A-95+ снова подешевел на 4 копейки, как и накануне. Сегодня его реализуют в среднем по 50,59 грн/л.

Литр популярного A-95 сбросил 2 копейки от вчерашней цены — до 48,82 грн/л.

В то же время бензин марки А-92 сегодня демонстрирует ценовую стабильность — 47,55 грн/л.

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Стоимость дизельного топлива снизилась на 2 копейки (52,62 грн/л), автогаза — на 6 копеек (26,85 грн/л).

Ціни на бензин 27 січня

Ціни на бензин 27 січня

Фото: AutoRia

В сетях АЗС цены на A-95 по-прежнему колеблются в диапазоне от 45 грн до 50 грн за литр.

Так же и со стоимостью дизельного топлива: минимум — 50 грн за литр, максимум — 58 грн/л.

В то же время несколько снизилась минимальная цена автогаза — 24,45 грн/л, максимальная осталась на уровне 37 грн за литр.

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ИсточникAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
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