Новий кросовер KIA Sportage з’явився на ринку України. Тепер японський автомобіль можна придбати – представники бренду опублікували характеристики та вартість.

Так, розміри оновленого кросовера збільшилися – корпус тепер досягає довжини 4 515 мм, а колісна база – 2 680 мм. Крім параметрів, в очі впадає оновлений дизайн — радіаторні решітки зробили ширшими, а світлодіодні фари отримали вигин.

Салон також підігнали під сучасні стандарти нових авто — додали сенсорну цифрову панель для зручнішої навігації та налаштування.

Автомобіль представили у кількох комплектаціях – Comfort, Prestige, Luxury та GT Line. На старті продажів в Україні покупцям запропонують авто лише з одним двигуном потужність 156 к.с. та об’ємом у 2 літри. Поки доступний транспорт тільки з переднім приводом – версія 4х4 з’явиться пізніше.

За базову версію Comfort українцям доведеться заплатити від 644 тис. грн. До неї входять 17-дюймові диски, системи EBS та ABS, помічник утримання смуги, підігрів керма та сидінь, камеру заднього виду. Якщо вибрати модифікацію з автоматом – ціна зросте до 686 тис. грн.

Опція Prestige доступна лише з автоматичною КПП, клімат-контролем та парктрониками – все це обійдеться у 726 тис. грн.

Версія Luxury також пропонує більший дисплей та адаптивні фари. Ціна – від 899 тис. грн.

Найпотужніша версія GT-Line стартує від 1,05 млн грн. У модифікацію додали шкіряний салон, безключовий доступ, налаштування сидінь за допомогою електроніки та інші сучасні функції.